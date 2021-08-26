|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM ERFİDAN
|0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER ÇAĞRI YALÇIN
|0
|%0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHA CEM ZORLU
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ
|0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK ATEŞ
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN YILMAZBERK
|0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM GERİŞ
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜJDAT ALPTEKİN
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZKAN
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZEN BAHÇE
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL UÇAR
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FERİT KARAMERCAN
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL MURAT KARA
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİRDES ESMER
|0
|%0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KAYHAN
|0
|%0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY BAHÇE
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDUKADİR ULAŞ ZORLU
|0
|%0
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