|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDE ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLÜFER TOPRAKÇI
|0
|%0
|Detay
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİNÇ MUHAMMED
|0
|%0
|Detay
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN ÜZÜ
|0
|%0
|Detay
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞRI ALPEREN AVCI
|0
|%0
|Detay
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA GENÇ
|0
|%0
|Detay
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BIDIRDI
|0
|%0
|Detay
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHÇET ARI
|0
|%0
|Detay
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER DOĞRU
|0
|%0
|Detay
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET LEVENT SEVİK
|0
|%0
|Detay
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE GÜVEN
|0
|%0
|Detay
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|IŞIL ESGİN
|0
|%0
|Detay
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ
|0
|%0
|Detay
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TUGAY ATEŞ
|0
|%0
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL DERHAN
|0
|%0
|Detay
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT GÜRSOY
|0
|%0
|Detay