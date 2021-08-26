Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
FERİDE ŞİMŞEK 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
NİLÜFER TOPRAKÇI 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİNÇ MUHAMMED 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN ÜZÜ 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞRI ALPEREN AVCI 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA GENÇ 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BIDIRDI 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
BEHÇET ARI 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER DOĞRU 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET LEVENT SEVİK 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE GÜVEN 0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
IŞIL ESGİN 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH YAŞAR 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TUGAY ATEŞ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL DERHAN 0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT GÜRSOY 0 %0 Detay