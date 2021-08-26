Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL KAVAL 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF CAN DERTLİ 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HACİRE AYDEMİR 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
AYTAÇ DURDU 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH RIDVAN EROĞLU 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR KANTEMÜR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH VURUŞ 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK KEMAL KONCA 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZEN 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK BEŞİROĞLU 0 %0 Detay