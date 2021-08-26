|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL KAVAL
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF CAN DERTLİ
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACİRE AYDEMİR
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ DURDU
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH RIDVAN EROĞLU
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KANTEMÜR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH VURUŞ
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK KEMAL KONCA
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZEN
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK BEŞİROĞLU
|0
|%0
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