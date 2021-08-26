|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AVNİ BORLUK
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH ERSÖZ
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSAMETTİN BALTA
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT BASMACI
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BARIŞKAN
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ULAŞ ÖZTÜRK
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|EĞEULAŞ AKBULUT
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|TARKAN GÜLER
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALP İLTER SÜME
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BOZKURT ATAKAN ATLI
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN AKSU
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER KARIŞIK
|0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM YALÇIN
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHBİ ŞÜKRANLI
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN TAŞKAN
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BORA GÖKTEPE
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|HANDE KARACASU
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ŞEN
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİCAN YILMAZ
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞRUL KİHTİR
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY DAĞLAR
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ALPER ÜRÜNKER
|0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE MET
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL ZEREN
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAT DAĞ
|0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF CENKCİ
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYHAN KAYA
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DEMİRKOL
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE YALÇIN
|0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARZU DURAK
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR YENİSU
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT KARACULA
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN GÜRKAN
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURSEL ÇELİKOK
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDEMİR ALIÇLAR
|0
|%0
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