Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AVNİ BORLUK 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH ERSÖZ 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSAMETTİN BALTA 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT BASMACI 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BARIŞKAN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
ULAŞ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
EĞEULAŞ AKBULUT 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
TARKAN GÜLER 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALP İLTER SÜME 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
BOZKURT ATAKAN ATLI 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN AKSU 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER KARIŞIK 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HAŞİM YALÇIN 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
VEHBİ ŞÜKRANLI 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN TAŞKAN 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
BORA GÖKTEPE 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
HANDE KARACASU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ŞEN 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİCAN YILMAZ 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞRUL KİHTİR 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
KUBİLAY DAĞLAR 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ALPER ÜRÜNKER 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE MET 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
SİBEL ZEREN 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAT DAĞ 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF CENKCİ 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
SEYHAN KAYA 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT DEMİRKOL 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE YALÇIN 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARZU DURAK 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR YENİSU 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MERT KARACULA 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
AKIN GÜRKAN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURSEL ÇELİKOK 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
AYDEMİR ALIÇLAR 0 %0 Detay