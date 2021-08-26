|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT MERİÇ ÖZMEN
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YAYLICI
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT KUNDUZ
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED HİLMİ KARACA
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ERKEÇ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN ERKEÇ
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÜÇER
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF CANBULDU
|0
|%0
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