Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MERT MERİÇ ÖZMEN 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BAŞTUĞ 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YAYLICI 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
MERT KUNDUZ 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HİLMİ KARACA 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ERKEÇ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ERKEÇ 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜÇER 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF CANBULDU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay