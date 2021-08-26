|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU KÜNTECİ ÖZKUL
|0
|%0
|Detay
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY KAĞAN AYVAZ
|0
|%0
|Detay
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜNAL
|0
|%0
|Detay
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM İNCEYER
|0
|%0
|Detay
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYFER AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ MAYATUN
|0
|%0
|Detay
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BEYAZKOÇ
|0
|%0
|Detay
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN YAYLA
|0
|%0
|Detay
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|KEREM ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT AKMAN
|0
|%0
|Detay
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH ALTIOK
|0
|%0
|Detay
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KAŞIK
|0
|%0
|Detay
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT MÜFTÜOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADIR YETİM
|0
|%0
|Detay
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP GÜZEL
|0
|%0
|Detay