Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
BURCU KÜNTECİ ÖZKUL 0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY KAĞAN AYVAZ 0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÜNAL 0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
MELTEM İNCEYER 0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYFER AYDIN 0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ MAYATUN 0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BEYAZKOÇ 0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN YAYLA 0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT AKMAN 0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH ALTIOK 0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE KAŞIK 0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT MÜFTÜOĞLU 0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
BAHADIR YETİM 0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP GÜZEL 0 %0 Detay