Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
ALPEREN ÇIRA 0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER GÖĞNE 0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
TUGAY BAŞSAN 0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
ESER KILIÇ 0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
SELMA ERSİN SİPER 0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
MİTAT OYTUN 0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇOLAK 0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN DANIŞMAZ 0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKNUR GÖĞNE 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
EFECAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DEVLETHAN 0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
UMİT KILIÇ 0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
ERGİN GÜLLÜKAYA 0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DİLSİZ 0 %0 Detay