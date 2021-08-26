|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPEREN ÇIRA
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER GÖĞNE
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|TUGAY BAŞSAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ESER KILIÇ
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMA ERSİN SİPER
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MİTAT OYTUN
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇOLAK
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN DANIŞMAZ
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKNUR GÖĞNE
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EFECAN ÖZTÜRK
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DEVLETHAN
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|UMİT KILIÇ
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGİN GÜLLÜKAYA
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DİLSİZ
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