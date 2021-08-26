|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN KARLIDAĞ
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YİĞİTHAN ÇİFT
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ÖRNEK
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ULUDÜZ
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|BUĞRA İKİNCİ
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GÖKTAN MUTLU
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYHAN AYDİN
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SARIYILMAZ
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNEM DEMİRGÖZ
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|BUMİN KAAN SOYLU
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KAYHAN
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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