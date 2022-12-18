ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
19 Aralık 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 16.Bölüm Fragmanı

"Elif artık senin gelinin!"

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
5 Aralık 2022, Pazartesi
14. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
28 Kasım 2022, Pazartesi
13. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
19 Aralık 2022, Pazartesi
16. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
12 Aralık 2022, Pazartesi
15. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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