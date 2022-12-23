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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
26 Aralık 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm

Elif ile Dila arasındaki gerginlik artıyor

"Hayalim Sensin"

Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır. Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır. Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister. Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz. Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur. Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder. Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru anı, nikâh törenini, bekliyordur. Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
19 Aralık 2022, Pazartesi
16. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
19 Aralık 2022, Pazartesi
16. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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