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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
16 Ocak 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 19.Bölüm Fragmanı

''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?''

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

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Bir Küçük Gün Işığı
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18. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
19 Aralık 2022, Pazartesi
16. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
16 Ocak 2023, Pazartesi
19. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
9 Ocak 2023, Pazartesi
18. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
9 Ocak 2023, Pazartesi
18. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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