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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
30 Ocak 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 21.Bölüm Fragmanı

"O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

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Bir Küçük Gün Işığı
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20. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
16 Ocak 2023, Pazartesi
19. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
9 Ocak 2023, Pazartesi
18. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
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Bir Küçük Gün Işığı
30 Ocak 2023, Pazartesi
21. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
23 Ocak 2023, Pazartesi
20. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
23 Ocak 2023, Pazartesi
20. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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