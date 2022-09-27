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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
3 Ekim 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 5.Bölüm Fragmanı

“Güneş'in, senin kızın olduğunu biliyorum!”

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır

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Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 4. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
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Bir Küçük Gün Işığı
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
19 Eylül 2022, Pazartesi
3. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
12 Eylül 2022, Pazartesi
2. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
3 Ekim 2022, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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