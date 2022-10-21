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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
24 Ekim 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm

Elif kaza gecesi olanları öğrenebilecek mi?

"Yüzleşme"

Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır. Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır. Elif buna izin vermeyecek, ne pahasına olursa olsun parayı geri alacaktır. Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür. Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.

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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 8. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
BÖLÜMLER
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Bir Küçük Gün Işığı
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
10 Ekim 2022, Pazartesi
6. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
3 Ekim 2022, Pazartesi
5. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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