Şüphelerin hedefindeki Mikail'in arkadaşı canlı yayında!

Müge Anlı'da Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Mikail'in arkadaşı, Ersin Bey'in olayla ilgili bildiklerini anlatmadığını öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulundu. Yüzünü göstermeden yayına bağlanan kişi, Mikail'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve bir dönem 5 yıl boyunca onunla çalıştığını söyleyerek Mikail'in yıllardır insanları ilişki vaadiyle çağırıp para aldığı ve şiddet uyguladığı bir düzen kurduğunu iddia etti. Ersin'in bu sistemin işleyişini bildiğini savunan kişi, kızların başına bir şey geldiğinde Ersin'in müdahale etmesi gerektiğini, ulaşamamaları halinde ise Mikail'in Ersin'i aradığını öne sürdü. Ersin'in konum başına 2 bin lira aldığını iddia eden Mikail'in arkadaşı, normal taksicilikle bu kadar para kazanılamayacağını savundu.