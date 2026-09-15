13 yaşındaki Meryem Yeni nerede?

3 yaşındaki Meryem Yeni'nin Avcılar'daki evinden çıktıktan sonra kaybolması üzerine annesi Bilgin Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. Dün saat 12.00 sıralarında "dolaşmaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan Meryem'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın giderken annesine ait yaklaşık 15 bin lira değerindeki altın zincir kolyeyi ve yeni aldığı mavi eşofman takımını da yanında götürdüğü belirtildi.