Dolandırıcılık ağının kilit ismi Ceyda...

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili tutuklu bulunan Ceyda'nın cezaevinden yaptığı açıklamalar gündeme geldi. 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Merve'nin öldürüldüğü yönündeki iddialar araştırılırken, Balkız operasyonunda yakalanarak tutuklanan Ceyda canlı yayında suçlamaları reddetti. Mikail'in Elif Merve'yi çalıştırdığını ve kazandığı parayı aldığını öne süren Ceyda, taksiciyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.