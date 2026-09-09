Şüpheli ölümde üfürükçü çıkmazı

Müge Anlı'da İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili Mine Ekici hakkında yapılan suç duyurusu ve aile tarafından gündeme getirilen yeni iddialar konuşuldu. 31 Mart 2024'te Konya Karatay'da hayatını kaybeden İbrahim'in ailesi, ölümünden üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın sorumlu olduğunu iddia ederken, Hüseyin suçlamaları reddetmiş, eşi Mine Ekici ise İbrahim'e zarar vermediğini söylemişti. Yayında Penbe Hanım, avukatları aracılığıyla Mine hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, Müge Anlı da 12 Haziran'da yapılan başvurunun detaylarını okudu.