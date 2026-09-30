Hamid, babasını bulup ameliyat olmak istiyor!

Müge Anlı'da Akdeniz anemisi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek ve sürekli kan nakline ihtiyaç duymamak için biyolojik babasını arıyor. İzmir'den programa gelen Hamid, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ilik nakli için yapılan DNA testiyle öğrendiğini ve annesinden gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini anlattı. Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş ise telefonla yayına bağlanarak onu öz oğlundan çok sevdiğini söyledi ve eski eşiyle ilgili bazı duyumlarını paylaştı. Mehmet Bey, Sezgin isimli bir kişinin kendisine eski eşinin eve gelmeden önce başka biriyle görüştüğünü söylediğini aktarırken, bu kişinin ve eski eşinin kız kardeşi Hatice'nin Hamid'in biyolojik babasının bulunması konusunda bilgi sahibi olabileceğini düşündüğünü belirtti.