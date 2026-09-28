Hamid Yorulmaz'ın filmleri aratmayan hikayesi

3 evre Akdeniz anemisi ile mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ı mucizevi kavuşmaların adresine getiren yaşamını sürdürmek için babasını bulma umuduydu. Hamid, 'Talasemi hastasıyım halk adıyla Akdeniz anemisiyim. Hastalığım ileri seviyede. Her hafta kan aldığım için kan bulamadığım zamanlar oluyor. Ameliyat olmak zorundayım. İlik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Fazla zamanım yok. Tedavi olmak için önümde 6 ay var.' Dedi.