8 Ekim 2026, Perşembe 10:00

İddiaların odağındaki eski eş canlı yayında!

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"Mehmet başka bir kadınla gitti"

Mehmet Çabuk'un eşi İlknur'un açıklamaları, kayıp dosyasındaki soru işaretlerini artırdı. Canlı yayına bağlanan İlknur, Mehmet'in dolandırıcılık suçuyla ilgili davaları olduğunu ve banka kartını kullandığını öne sürerken, Aynur Çabuk ağabeyinden neden 10 yıldır haber vermediğini sorguladı. Müge Anlı ise İlknur'un Mehmet'in iş arkadaşı olduğu belirtilen İbrahim'le sonradan evlenmesine dikkat çekerek, Mehmet'i dolandırıcılıkla suçlayan bir kişinin neden onun arkadaşıyla evlenip çocuk sahibi olduğunu sordu. İlknur ise Mehmet'in kendisini aldattığını, başka bir kadınla kaçıp gittiğini ve kendisine kötü davrandığını savundu. Müge Anlı, tartışmanın boşanma sürecinden ziyade Mehmet'in yıllardır kayıp olmasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, İlknur'un neden eşinin kayıp olduğuna dair resmi bir başvuruda bulunmadığını sorguladı. İlknur'ın yayından ayrılmasının ardından Müge Anlı, Mehmet'in ailesine karşı sorumluluk bulunduğunu belirterek, bildiklerini yetkililere anlatması gerektiğini ifade etti.

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