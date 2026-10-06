6 Ekim 2026, Salı 10:00

Müge Anlı'da duygusal kavuşma...

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Hamid'i büyüten manevi babaannesi ve dedesi canlı yayında!

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını arama sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından anneannesi Naciye Yorulmaz'ın torununa ve eski damadı Mehmet Sağbaş'a yönelik sert açıklamaları gündeme geldi. Hamid'in annesi Nihal Beyit'in tutuklanmasıyla ilgili gelişmeden habersiz olduğu belirtilen Naciye Yorulmaz'ın, torununu sorumlu tutmayı sürdürdüğü aktarıldı. Yayınlanan VTR'de anneanne Naciye Yorulmaz, Hamid'in aileyi zor durumda bıraktığını ve kendisinin doğruyu söylediğini savunurken, genç adamın çalışması gerektiğini ve çalışmak istemediğini öne sürdü.

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