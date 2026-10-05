5 Ekim 2026, Pazartesi 10:00

Yakınlarının sessizliği, Hamid'in bekleyişi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Hamit Yorulmaz'ı büyüten babaannesi Mürvet Sağbaş ve dedesi Tevfik Sağbaş ekibimize konuştu. Anlattıklarına göre, aldığı duyumlar nedeniyle oğulları Mehmet Sağbaş'ın evliliğini başından beri hiç istememişlerdi. Boşanma sürecinde Hamit'in velayetinin babasına verilmesini isteyenin kendisi olduğunu söyleyen Tevfik Sağbaş, eski gelini ile aralarında geçen acı konuşmadan da bahsetti."İlk mahkemede eski gelinime söyledim. Ben dedesiyim, sen annesisin. Bu çocuk sana muhtaç dedim. Kadın ise 'O çocuk hasta, rahatsız. Sizde kalsın.' dedi.

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