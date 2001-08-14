AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZKAN 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ KAAN ŞAHİN 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR KIVRIM 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÖKCE 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜLEN 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE SEKMEN 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUTLU ULUTAŞ 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMAN ŞEKER 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA SÜMER 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
DURALİ KOLPAK 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ORHANTEKİN 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN OKUDAN 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZDEMİR MANAVOĞLU 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ VURAL 0 %0 Detay