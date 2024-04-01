AKSU SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.13 3.740
|
%46.35|3.758İLKAY AKCA
|%0 0
|%1.71 139
|%0 0
|%0 0
|%5.81 471
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.09 15.348
|
%54.75|24.646İSA YILDIRIM
|%0 0
|%2.62 1.179
|%3.69 1.662
|%0 0
|%4.85 2.182
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.50|79.893OSMAN TARIK ÖZÇELİK
|%26.66 46.821
|%21.68 38.067
|%1.70 2.977
|%0.06 111
|%4.40 7.734
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%30.57|5.675FAHRİ DURAN
|%22.59 4.193
|%19.48 3.616
|%0 0
|%0 0
|%27.36 5.078
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.57 20.508
|
%43.77|20.605MENDERES DAL
|%0 0
|%6.46 3.039
|%1.61 760
|%0 0
|%4.59 2.161
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.55 9.543
|
%54.71|14.686HALİL ÖZTÜRK
|%0 0
|%6.82 1.832
|%0.24 64
|%0 0
|%2.67 718
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.83|14.431MUSTAFA GEYİKÇİ
|%24.06 7.416
|%5.47 1.685
|%0.75 232
|%0 0
|%22.89 7.053
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.36|17.710MEHMETALİ YILMAZ
|%36.98 13.005
|%8.65 3.042
|%0.26 90
|%0.46 162
|%3.30 1.160
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.02|2.394ALİ GÜLEN
|%28.74 1.677
|%0 0
|%27.00 1.576
|%0 0
|%0 0
|%3.24 189
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.76|1.524HATİCE SEKMEN
|%35.61 991
|%0 0
|%5.68 158
|%0 0
|%2.48 69
|%1.47 41
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.31 17.028
|
%53.59|21.569EROL DEMİRHAN
|%0 0
|%0.94 377
|%0.71 285
|%0.11 46
|%2.35 945
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.50 10.422
|
%47.31|12.485NECATİ TOPALOĞLU
|%0 0
|%7.97 2.103
|%1.23 324
|%0 0
|%3.99 1.054
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.79 121.209
|
%44.18|138.026MESUT KOCAGÖZ
|%0 0
|%2.30 7.195
|%7.61 23.779
|%0 0
|%7.11 22.229
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.39 23.607
|
%53.77|49.995CEM KOTAN
|%0 0
|%8.34 7.757
|%1.62 1.503
|%0 0
|%10.88 10.118
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.15|18.261SANİYE CARAN
|%44.79 17.346
|%2.73 1.057
|%0.39 152
|%0 0
|%4.94 1.915
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.23 18.710
|%9.46 4.401
|%0 0
|%2.71 1.261
|%1.52 705
|%0 0
|%46.08 21.431
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.01 58.590
|
%44.95|64.219NİYAZİ NEFİ KARA
|%0 0
|%1.12 1.602
|%0 0
|%8.36 11.943
|%4.57 6.529
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.26 73.293
|
%62.31|167.512ÜMİT UYSAL
|%0 0
|%1.57 4.213
|%2.38 6.406
|%0 0
|%6.47 17.394
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.05 22.012
|
%42.35|34.468KADİR KUMBUL
|%0 0
|%12.36 10.061
|%1.48 1.201
|%0.59 477
|%16.18 13.171
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.27 3.650
|
%45.33|3.655
|%0 0
|%1.97 159
|%0 0
|%0 0
|%7.43 599
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.55 15.952
|
%50.38|22.604
|%0 0
|%3.46 1.551
|%4.00 1.796
|%0 0
|%6.61 2.965
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%43.44|75.632
|%26.29 45.774
|%18.18 31.655
|%2.00 3.483
|%2.84 4.943
|%7.26 12.637
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%31.68|5.826
|%20.93 3.849
|%16.05 2.951
|%0 0
|%8.07 1.485
|%23.27 4.280
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.82 19.648
|
%43.41|20.396
|%0 0
|%6.71 3.152
|%1.83 860
|%0 0
|%6.23 2.929
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.59 10.083
|
%48.28|12.951
|%0 0
|%8.47 2.272
|%0 0
|%0 0
|%5.67 1.520
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.29|13.831
|%25.82 7.885
|%5.53 1.690
|%0 0
|%0.95 290
|%22.41 6.843
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.90|17.458
|%35.58 12.447
|%9.70 3.395
|%0 0
|%0 0
|%4.82 1.687
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.03|2.246
|%30.36 1.747
|%0 0
|%24.81 1.428
|%0 0
|%0.85 49
|%4.95 285
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.02|1.356
|%36.44 1.008
|%0 0
|%11.46 317
|%0 0
|%0 0
|%3.07 85
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.16 16.075
|
%52.55|21.037
|%0 0
|%2.29 917
|%0 0
|%0.74 297
|%4.25 1.703
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.35 9.269
|
%42.49|11.141
|%0 0
|%8.30 2.177
|%1.86 488
|%4.07 1.066
|%7.93 2.079
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.12 118.924
|
%41.91|130.750
|%0 0
|%2.85 8.879
|%7.85 24.496
|%0 0
|%9.27 28.936
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.16 23.417
|
%54.22|50.457
|%0 0
|%6.18 5.747
|%1.98 1.838
|%0.06 53
|%12.41 11.549
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.14|17.808
|%40.77 15.733
|%4.07 1.570
|%0 0
|%0.54 210
|%8.48 3.272
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.22|17.058
|%12.57 5.762
|%0 0
|%3.18 1.457
|%0 0
|%11.17 5.117
|%35.86 16.433
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.04 59.245
|
%45.71|64.418
|%0 0
|%2.39 3.372
|%0 0
|%0.94 1.330
|%8.92 12.570
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.60 74.004
|
%58.67|157.325
|%0 0
|%2.43 6.518
|%2.71 7.276
|%0 0
|%8.59 23.023
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.62 23.144
|
%41.62|33.654
|%0 0
|%12.24 9.898
|%1.42 1.151
|%0.58 465
|%15.52 12.550
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL ŞAHİN
|15.467
|%36.72
|
|DURMUŞ ALİ ARSLAN
|12.473
|%29.61
|
|İSA YILDIRIM
|11.506
|%27.32
|
|ABDULLAH KESER
|1.334
|%3.17
|
|HASAN GÜRLER
|580
|%1.38
|
|SELAHATTİN DAVAZLI
|409
|%0.97
|
|YUSUF HATİP
|203
|%0.48
|
|RECEP DEVECİ
|80
|%0.19
|
|AHMET ACAR
|66
|%0.16
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL ŞAHİN
|12.050
|%29.71
|
|RAMAZAN ÖZEN
|10.718
|%26.42
|
|İSA YILDIRIM
|8.043
|%19.83
|
|CENGİZ ALDEMİR
|6.553
|%16.16
|
|İHSAN NERGİZ
|1.259
|%3.10
|
|HÜSEYİN ÇİÇEK
|1.151
|%2.84
|
|ALAATTİN YILDIRIM
|226
|%0.56
|
|YUSUF HATİP
|221
|%0.54
|
|FATİH ARMAĞAN
|213
|%0.53
|
|YASİN YILMAZ
|76
|%0.19
|
|DEMET DAŞİK
|53
|%0.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İSA YILDIRIM
|7.159
|%31.61
|
|BURHAN KILIÇ
|6.701
|%29.59
|
|MEHMET CİRİT
|4.907
|%21.67
|
|VELİ ATİK
|2.002
|%8.84
|
|İHSAN YILDIZ
|748
|%3.30
|
|ALİ SAÇIKARA
|642
|%2.83
|
|MURAT NOYAN
|354
|%1.56
|
|FATMA KÜÇÜK
|43
|%0.19
|
|MUSTAFA YILMAZER
|37
|%0.16
|
|MEVLÜT ÖZBOZ
|37
|%0.16
|
|YAKUP KADİR ÇEVİK
|16
|%0.07