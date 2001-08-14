AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BOSTANCI 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BALKAN 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KERMAN 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA HELVACIOĞLU 0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS ATAY 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BELGİN İBA 0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA RAVALI 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FERAT GÜLVER 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DENİZ 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET ERTAŞ 0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DALGA 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKSEL TÜFEKÇİ 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ATALAY 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TÜRKER 0 %0 Detay