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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

UZUNKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • UZUNKÖPRÜ Toplam Seçmen 30.978
  • Açılan Sandık 96
  • Kullanılan Oy 25.122
  • Geçerli Oy 24.153
  • Geçersiz Oy 969
  • Katılım Oranı %81.10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

EDİZ MARTİN iyi-parti
EDİZ
MARTİN
%33.23 8.026 Oy
ÖZLEM BECAN cumhuriyet-halk-partisi
ÖZLEM
BECAN
%32.88 7.941 Oy
MUSTAFA RAVALI adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
RAVALI
%31.78 7.677 Oy
ONUR ÖZER SER milliyetci-hareket-partisi
ONUR ÖZER
SER
%0.70 169 Oy
HAMDİ YILMAZ zafer-partisi
HAMDİ
YILMAZ
%0.47 113 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.30 73 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.14 35 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.14 33 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 29 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.12 29 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 30.978
  • Kullanılan Oy 25.121
Cumhuriyet Halk Partisi
%36.23 8.652 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.48 7.280 Oy
İyi Parti
%29.70 7.093 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.14 272 Oy
Zafer Partisi
%0.77 183 Oy
Saadet Partisi
%0.38 91 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.36 85 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.31 75 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 43 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.74 1.133
%52.96|1.590
ÖZKAN GÜNENÇ 		%0.90 27 %7.00 210 %0 0 %0 0 %1.40 42
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.11 2.285
%55.68|3.253
HÜSEYİN ÖZDEN 		%0.43 25 %2.48 145 %0 0 %0 0 %2.29 134
İPSALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.05|1.645
MEHMET KERMAN 		%28.01 1.533 %22.98 1.258 %15.03 823 %0 0 %0 0 %3.93 215
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.47 16.139
%53.11|20.667
MEHMET ÖZCAN 		%0 0 %2.11 822 %0.98 380 %0 0 %2.33 905
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.41 406
%52.41|554
ZAFER SEZGİN GELDİ 		%4.35 46 %3.22 34 %0 0 %0 0 %1.61 17
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79|719
YUNUS ATAY 		%36.30 596 %7.92 130 %8.40 138 %0 0 %0 0 %3.59 59
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.49 42.119
%46.67|46.260
FİLİZ GENCAN AKIN 		%0 0 %5.44 5.391 %1.00 987 %0.10 104 %4.29 4.255
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%62.65|1.080
MEHMET ORMANKIRAN 		%27.38 472 %1.22 21 %0 0 %0 0 %8.76 151
UZUNKÖPRÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.78 7.677 %32.88 7.941 %0.70 169
%33.23|8.026
EDİZ MARTİN 		%0 0 %0 0 %1.41 340
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.76|1.219
FERAT GÜLVER 		%47.30 1.114 %0.89 21 %0 0 %0 0 %0 0 %0.04 1
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.13|839
CEMAL DENİZ 		%46.36 732 %0.51 8 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.38|1.036
SAMET ERTAŞ 		%45.45 899 %1.16 23 %0.96 19 %0 0 %0 0 %0.05 1
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.26 632
%51.18|892
GÖKMEN ALTAY 		%12.34 215 %0 0 %0 0 %0 0 %0.23 4
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87|622
GÖKSEL TÜFEKÇİ 		%27.77 403 %0 0 %29.36 426 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.73 781
%63.40|1.386
AHMET KÖPRÜ 		%0.82 18 %0 0 %0 0 %0 0 %0.05 1
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 702
%54.18|830
TAMER KIRAL 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.08 1.045
%49.71|1.481
 %1.11 33 %10.61 316 %0 0 %0 0 %3.49 104
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.01 1.974
%54.34|3.154
 %1.17 68 %4.41 256 %1.81 105 %0.26 15 %4.00 232
İPSALA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 1.541
%30.14|1.626
 %22.19 1.197 %15.07 813 %0 0 %0 0 %4.04 218
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 14.003
%54.84|21.270
 %0 0 %3.42 1.325 %1.10 426 %0 0 %4.55 1.765
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.70 389
%48.68|516
 %5.57 59 %6.70 71 %0 0 %0 0 %2.36 25
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|625
 %35.17 567 %11.17 180 %12.03 194 %0 0 %0 0 %2.85 46
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 36.712
%49.01|48.088
 %0 0 %5.88 5.773 %1.15 1.124 %0.07 66 %6.48 6.359
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%58.03|1.005
 %35.91 622 %3.41 59 %0 0 %0 0 %2.66 46
UZUNKÖPRÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.48 7.280
%36.23|8.652
 %1.14 272 %29.70 7.093 %0.31 75 %0 0 %2.13 509
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.81|1.198
 %48.81 1.151 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.38 9
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.52|835
 %46.73 743 %0.75 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.29|976
 %48.38 958 %0 0 %2.32 46 %0 0 %0 0 %0 0
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 624
%50.12|859
 %13.48 231 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|590
 %31.94 457 %0 0 %26.83 384 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.74 781
%62.56|1.367
 %1.56 34 %0 0 %0 0 %0 0 %0.14 3
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.75 662
%56.18|850
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.07 1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZLEM BECAN 13.759 %56.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AZBİYE ATAŞ 8.891 %36.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ŞAHİN ŞENGÜL 1.296 %5.32
Saadet Partisi
SAADET 		ENVER YAZAN 209 %0.86
Demokrat Parti
DP 		MÜNİR AYDIN 155 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TOLGA GÖLELÇİN 53 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ENİS İŞBİLEN 14.182 %54.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇOBANOĞLU 7.854 %30.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TAHSİN AKTAŞ 3.462 %13.36
Saadet Partisi
SAADET 		RECAİ TAŞKIN 287 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BAYRAM DALKIN 74 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MURAT MERMER 45 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ENİS İŞBİLEN 8.479 %33.76
Demokrat Parti
DP 		ERCAN ÇOBANOĞLU 5.287 %21.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		DÜNDAR RAVALI 5.017 %19.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET ACAROĞLU 3.397 %13.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		ÖMER KULDAŞLI 2.707 %10.78
Saadet Partisi
SAADET 		RECAİ TAŞKIN 164 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ENDER KARABULUT 63 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.226 %54.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.265 %34.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.666 %6.90
Saadet Partisi
SAADET 		273 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		71 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		61 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		56 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.355 %51.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.440 %28.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.343 %16.82
Saadet Partisi
SAADET 		293 %1.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		162 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		83 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		78 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		49 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.426 %33.78
Demokrat Parti
DP 		5.095 %20.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.917 %19.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.493 %14.00
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.797 %11.21
Saadet Partisi
SAADET 		214 %0.86
Kaynak: Anadolu Ajansı