AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL YILMAZ 0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
SEYHAN TOK 0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KANAT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ÇİMEN 0 %0 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR YILDIZ 0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ZENGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKERİM UÇAN 0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MAĞAT 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
SELVET SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KARTAL 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
AYNUR ZORLU KAYA 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRSEL TÜRKEL 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA NAS 0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM SARI 0 %0 Detay