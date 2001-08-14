|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL YILMAZ
|0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYHAN TOK
|0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KANAT
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÇİMEN
|0
|%0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR YILDIZ
|0
|%0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ZENGİN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKERİM UÇAN
|0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MAĞAT
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELVET SÖYLEMEZ
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM KARTAL
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR ZORLU KAYA
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL TÜRKEL
|0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NAS
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM SARI
|0
|%0
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