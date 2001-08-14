AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
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İSA AKGÜL 0 %0 Detay
AKÖREN
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AKŞEHİR
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YUSUF KAHRAMAN 0 %0 Detay
ALTINEKİN
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AĞAH YILMAZ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
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ADİL BAYINDIR 0 %0 Detay
BOZKIR
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SADETTİN SAYGI 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
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MEHMET KALE 0 %0 Detay
ÇELTİK
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ALİ MEŞE 0 %0 Detay
ÇUMRA
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DERBENT
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HÜSEYİN AYTEN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
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AHMET KISA 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
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EMİRGAZİ
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EREĞLİ
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GÜNEYSINIR
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AHMET DEMİR 0 %0 Detay
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HÜYÜK
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MEHMET ÇİĞDEM 0 %0 Detay
ILGIN
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ÖMER APİL 0 %0 Detay
KADINHANI
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İRFAN KARACA 0 %0 Detay
KARAPINAR
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İBRAHİM ÖNAL 0 %0 Detay
KARATAY
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HASAN KILCA 0 %0 Detay
KULU
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ABDURRAHİM SERTDEMİR 0 %0 Detay
MERAM
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MUSTAFA KAVUŞ 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
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NAFİZ SOLAK 0 %0 Detay
SELÇUKLU
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AHMET PEKYATIRMACI 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
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ABDULMUTTALİP DEMİREL 0 %0 Detay
TAŞKENT
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MEHMET ACAR 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
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NEVZAT KOLAŞ 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
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HASAN KOÇER 0 %0 Detay
YUNAK
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SUBHAN GÜNALTAY 0 %0 Detay