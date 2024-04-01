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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DOĞUBAYAZIT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DOĞUBAYAZIT Toplam Seçmen 48.259
  • Açılan Sandık 146
  • Kullanılan Oy 29.292
  • Geçerli Oy 27.271
  • Geçersiz Oy 2.021
  • Katılım Oranı %60.70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KENAN ALKAN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
KENAN
ALKAN
%57.99 15.814 Oy
YILDIZ ACAR bagimsiz
YILDIZ
ACAR
%24.33 6.636 Oy
CENGİZ ÇELİK adalet-ve-kalkinma-partisi
CENGİZ
ÇELİK
%12.55 3.423 Oy
ZANA DEMİR bagimsiz-turkiye-partisi
ZANA
DEMİR
%1.73 473 Oy
ZEKİ GÖZEGİR iyi-parti
ZEKİ
GÖZEGİR
%0.76 206 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.70 191 Oy
Saadet Partisi
%0.57 155 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.56 152 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.49 134 Oy
Hak ve Özgürlükler Partisi
%0.32 87 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 48.259
  • Kullanılan Oy 29.246
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%68.63 17.925 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%16.38 4.279 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.93 1.288 Oy
Hür Dava Partisi
%2.46 642 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.89 493 Oy
Saadet Partisi
%1.89 493 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.15 301 Oy
İyi Parti
%0.88 229 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.63 165 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.96 1.631 %2.25 160 %0.97 69 %1.93 137
%57.43|4.079
ADNAN DOĞAN 		%0 0 %14.46 1.027
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.55 3.423 %0 0 %0.49 134 %0.76 206
%57.99|15.814
KENAN ALKAN 		%24.33 6.636 %3.88 1.058
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.78|2.146
RAMAZAN YAKUT 		%1.25 56 %0.62 28 %0.51 23 %12.54 563 %0 0 %37.30 1.675
HAMUR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.27 787 %0.94 16 %1.88 32 %0.47 8 %2.18 37 %0 0 %48.27 821
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.70 16.747 %2.57 1.278 %0 0 %1.03 513
%51.07|25.374
HAZAL ARAS 		%0.15 73 %11.48 5.702
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.15|8.357
ABDULHALIK TAŞKIN 		%19.17 4.200 %0.75 165 %0.64 141 %17.79 3.897 %0.08 17 %23.41 5.128
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.50 1.406 %0 0 %1.56 54 %0.75 26
%55.24|1.918
MEHMETALİ BUDAK 		%0 0 %1.96 68
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.22|910
FEVZİ SAYAN 		%24.09 836 %20.86 724 %10.17 353 %9.97 346 %0 0 %8.70 302
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.82|709
VEYSİ DURAK 		%17.55 284 %0.62 10 %0 0 %0 0 %0 0 %38.01 615
TAHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92|268
ALPARSLAN YAVUZ 		%0 0 %0.15 1 %0 0 %0 0 %0 0 %58.93 386
YAYLADÜZÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.77 257 %0 0 %0.10 1 %0 0 %0 0 %0 0 %73.12 702
YÜCEKAPI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.45 455 %0 0 %1.00 10 %0 0 %0 0 %0 0 %53.55 536
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 1.559 %2.38 166 %1.59 111 %2.36 165
%57.75|4.031
 %0 0 %13.58 948
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.38 4.279 %4.93 1.288 %0.63 165 %0.88 229
%68.63|17.925
 %0 0 %8.54 2.231
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|1.941
 %0 0 %0 0 %0 0 %22.34 983 %0 0 %33.56 1.477
HAMUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.22|641
 %1.67 28 %9.12 153 %0 0 %14.67 246 %0 0 %36.31 609
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.14 15.862 %2.82 1.390 %0 0 %1.34 660
%49.71|24.537
 %0 0 %13.99 6.907
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97|7.549
 %19.03 4.107 %1.27 274 %0 0 %21.22 4.581 %0 0 %23.50 5.073
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.91 1.370 %0 0 %0 0 %0 0
%56.74|1.948
 %0 0 %3.35 115
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.87|852
 %21.10 723 %20.43 700 %10.77 369 %13.75 471 %0 0 %9.08 311
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.80|645
 %19.05 294 %0.32 5 %0 0 %0 0 %0 0 %38.82 599
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.84 247 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %61.16 389
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.89 246 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %74.11 704
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.65 451 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.35 476
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		YILDIZ ACAR 20.613 %68.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERTUĞRUL ERYILMAZ 8.398 %27.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ KARAKOL 516 %1.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FEYYAZ BİLEN 291 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		NECİB YEL 255 %0.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATIMA KAPLAN 69 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MURAT ROHAT ÖZBAY 16.831 %62.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HİKMET ŞAHİN 8.715 %32.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF ARSLAN 621 %2.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN BASRİ DEMİR 367 %1.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NEVZAT KAYA 219 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		NECMETTİN ERİNCİK 193 %0.72
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		CANAN KORKMAZ 14.329 %62.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KONYAR 7.288 %31.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		NEZİR BAYAR 555 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET MEDENİOĞLU 173 %0.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEKİ SÖKMENCİ 166 %0.73
Demokrat Parti
DP 		MUHAMMET KARAGÖL 145 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA AS 109 %0.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET ŞİMŞEK 86 %0.38
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		20.780 %69.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.174 %27.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		405 %1.36
Saadet Partisi
SAADET 		348 %1.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		138 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		17.126 %63.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.725 %32.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		489 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		197 %0.73
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		179 %0.67
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		128 %0.48
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14.393 %64.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.046 %31.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		257 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		241 %1.08
Demokrat Parti
DP 		188 %0.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		162 %0.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		104 %0.46
Kaynak: Anadolu Ajansı