60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AYAŞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AYAŞ Toplam Seçmen 12.331
  • Açılan Sandık 50
  • Kullanılan Oy 11.405
  • Geçerli Oy 10.937
  • Geçersiz Oy 468
  • Katılım Oranı %92.49
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İZZET DEMİRCİOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
İZZET
DEMİRCİOĞLU
%43.29 4.735 Oy
MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ milliyetci-hareket-partisi
MEHMET YÜKSEL
KİRAZDİBİ
%33.03 3.612 Oy
TEVFİK EREN buyuk-birlik-partisi
TEVFİK
EREN
%13.75 1.504 Oy
BÜLENT TAŞAN yeniden-refah-partisi
BÜLENT
TAŞAN
%3.46 378 Oy
ALAETTİN SÜER iyi-parti
ALAETTİN
SÜER
%2.81 307 Oy
PARTİLER
Demokratik Sol Parti
%0.80 87 Oy
Saadet Partisi
%0.72 79 Oy
Zafer Partisi
%0.59 65 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.50 55 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 29 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 12.331
  • Kullanılan Oy 11.391
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.00 4.551 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%32.56 3.528 Oy
Büyük Birlik Partisi
%12.87 1.395 Oy
İyi Parti
%4.40 477 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.41 370 Oy
Saadet Partisi
%1.55 168 Oy
Zafer Partisi
%0.78 85 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.51 55 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.42 45 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.20|12.111
HİLAL AYIK 		%21.31 5.140 %0 0 %1.30 314 %0.48 116 %0.03 7 %26.68 6.436
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26|99.576
VEYSEL TİRYAKİ 		%37.38 78.774 %0 0 %1.50 3.170 %1.09 2.289 %0.11 224 %12.66 26.680
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.29|4.735
İZZET DEMİRCİOĞLU 		%33.03 3.612 %2.81 307 %0.50 55 %0.04 4 %20.33 2.224
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.17|7.621
AHMET BURAN 		%34.95 6.631 %0 0 %4.60 872 %0 0 %0.39 74 %19.89 3.773
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.39 8.940
%48.53|15.283
ÖZER KASAP 		%0 0 %19.30 6.079 %0.18 56 %0 0 %3.60 1.133
ÇAMLIDERE BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.19 2.561 %16.90 1.652 %0 0 %0.60 59 %0.06 6
%49.56|4.846
 %6.69 654
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.49 87.100
%65.26|366.862
HÜSEYİN CAN GÜNER 		%0 0 %1.74 9.788 %1.01 5.654 %0.08 429 %16.43 92.340
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.27|23.714
BAKİ DEMİRBAŞ 		%23.70 12.985 %0 0 %0.86 474 %0.41 222 %0.41 222 %31.35 17.182
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43 10.525
%53.79|15.539
ADEM BARIŞ AŞKIN 		%0 0 %0 0 %2.08 601 %0 0 %7.70 2.224
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.62|203.000
ERDAL BEŞİKCİOĞLU 		%32.64 117.044 %1.84 6.590 %0.68 2.456 %0 0 %8.22 29.455
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|963
HÜSAMETTİN ÜNSAL 		%39.08 862 %0 0 %0 0 %0.23 5 %0 0 %17.04 376
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.33|39.457
YAKUP ODABAŞI 		%21.71 19.324 %1.62 1.438 %0.52 459 %0.07 60 %31.75 28.261
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55 2.655
%55.70|3.647
MEHMET DOĞANAY 		%0 0 %0 0 %0.05 3 %0 0 %3.70 242
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.68 8.079
%49.52|9.599
LEVENT KOÇ 		%0 0 %0.63 123 %3.28 636 %0 0 %4.89 947
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 15.583
%49.55|17.633
SELİM ÇIRPANOĞLU 		%0 0 %1.19 425 %0.26 92 %0 0 %5.20 1.851
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.09|4.598
SATILMIŞ KARAKOÇ 		%38.54 3.538 %6.38 586 %0.08 7 %0 0 %4.90 450
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.56 197.377
%47.96|245.460
MESUT ÖZARSLAN 		%0 0 %2.25 11.512 %0.83 4.243 %0.05 281 %10.35 52.963
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.59|9.808
SÜLEYMAN ACAR 		%42.21 9.285 %0 0 %1.83 403 %0.03 6 %4.57 1.006 %6.76 1.487
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.17 136.561
%52.91|199.753
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN 		%0 0 %2.02 7.633 %1.13 4.251 %0 0 %7.78 29.361
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.59 7.546
%53.58|9.722
ERTUNÇ GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %0.03 5 %0.27 49 %4.54 823
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.91|33.715
MÜRSEL YILDIZKAYA 		%37.97 26.722 %1.92 1.353 %0 0 %0.24 168 %11.96 8.416
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|47.429
ERTUĞRUL ÇETİN 		%22.08 19.409 %0 0 %1.17 1.026 %0.34 299 %0 0 %22.45 19.731
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.32 5.498
%60.27|11.700
MUSTAFA KOÇAK 		%0 0 %1.03 200 %0.86 167 %0.32 62 %9.20 1.785
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.87|132.867
MURAT ERCAN 		%30.58 92.620 %0 0 %12.02 36.398 %1.18 3.568 %0.04 132 %12.30 37.260
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.01 126.681
%59.14|241.590
FETHİ YAŞAR 		%0 0 %1.71 6.995 %0 0 %0.08 329 %8.06 32.929
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.23|11.542
 %23.66 5.661 %0 0 %1.83 439 %0 0 %0 0 %26.27 6.287
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.00|94.532
 %37.75 79.298 %0 0 %1.70 3.574 %1.18 2.487 %0 0 %14.37 30.195
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.00|4.551
 %32.56 3.528 %4.40 477 %0 0 %0 0 %21.03 2.279
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.61|7.507
 %35.20 6.671 %0 0 %5.65 1.070 %0 0 %0 0 %19.54 3.702
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.79 9.692
%47.07|14.816
 %0 0 %15.88 4.999 %0 0 %0 0 %6.26 1.969
ÇAMLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.46|4.391
 %30.50 2.946 %0 0 %1.13 109 %0 0 %9.31 899 %13.59 1.313
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.36 86.404
%67.34|378.783
 %0 0 %2.04 11.484 %1.25 7.044 %0 0 %14.00 78.772
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94|24.528
 %25.62 13.985 %0 0 %1.15 626 %0 0 %0 0 %28.29 15.439
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 10.161
%47.77|13.739
 %0 0 %0 0 %2.32 666 %2.77 796 %11.81 3.396
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.89|192.290
 %28.93 103.239 %3.05 10.885 %0.99 3.515 %0 0 %13.14 46.875
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|952
 %40.04 893 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %17.26 385
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.18|38.957
 %22.89 20.185 %2.51 2.211 %0 0 %0 0 %30.42 26.829
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.81 2.735
%53.48|3.498
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.71 308
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.49 7.427
%44.66|8.618
 %0 0 %0.81 157 %4.60 887 %0 0 %11.44 2.208
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.59 15.485
%46.65|16.571
 %0 0 %2.83 1.004 %0 0 %0 0 %6.94 2.464
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.18|4.491
 %37.94 3.465 %6.87 627 %0 0 %0 0 %6.01 549
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.96 193.971
%45.49|232.453
 %0 0 %2.37 12.108 %0.99 5.052 %0.54 2.747 %12.66 64.706
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.08|10.103
 %39.03 8.559 %0 0 %2.43 532 %0 0 %0 0 %12.46 2.733
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.80 131.222
%51.46|194.045
 %0 0 %2.11 7.972 %1.27 4.802 %0.26 974 %10.09 38.041
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.75 7.382
%51.32|9.297
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.93 1.437
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%48.63|34.149
 %35.31 24.796 %2.37 1.663 %0 0 %0.19 133 %13.51 9.486
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.33|44.753
 %24.13 21.038 %0 0 %1.69 1.470 %0 0 %0 0 %22.86 19.929
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.92 5.766
%57.72|11.123
 %0 0 %1.48 286 %0 0 %0 0 %10.88 2.097
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.27|130.082
 %33.06 99.381 %0 0 %7.89 23.728 %1.36 4.077 %0 0 %14.43 43.385
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.41 123.919
%55.05|224.351
 %0 0 %2.34 9.543 %0.87 3.559 %0 0 %11.33 46.168
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BURHAN DEMİRBAŞ 6.554 %52.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ BAŞKARAAĞAÇ 5.802 %46.10
Saadet Partisi
SAADET 		CENGİZ ZEYREK 117 %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TURGUT KARADERE 41 %0.33
Demokrat Parti
DP 		HAYRİ YORULMAZ 40 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ KORÇEREN 14 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		HASAN DÖNMEZ 9 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.187 %49.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.330 %42.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		803 %6.39
Saadet Partisi
SAADET 		171 %1.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		48 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		18 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.974 %47.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.001 %28.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.099 %19.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		230 %2.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		147 %1.39
Demokrat Parti
DP 		38 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		34 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		14 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		12 %0.11
Millet Partisi
Millet 		6 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		5 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.04
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.721 %39.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.364 %33.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.397 %20.03
Saadet Partisi
SAADET 		213 %3.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		117 %1.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		111 %1.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		52 %0.75
Kaynak: Anadolu Ajansı