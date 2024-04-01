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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ETİMESGUT Toplam Seçmen 464.643
  • Açılan Sandık 1.361
  • Kullanılan Oy 370.445
  • Geçerli Oy 358.545
  • Geçersiz Oy 11.900
  • Katılım Oranı %79.73
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERDAL BEŞİKCİOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
ERDAL
BEŞİKCİOĞLU
%56.62 203.000 Oy
ENVER DEMİREL milliyetci-hareket-partisi
ENVER
DEMİREL
%32.64 117.044 Oy
ABDULKADİR BALOĞLU yeniden-refah-partisi
ABDULKADİR
BALOĞLU
%2.96 10.629 Oy
MÜSLİM TAŞDAN zafer-partisi
MÜSLİM
TAŞDAN
%2.09 7.498 Oy
HİLMİ ÖZER iyi-parti
HİLMİ
ÖZER
%1.84 6.590 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%0.72 2.574 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.68 2.456 Oy
Saadet Partisi
%0.60 2.159 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.34 1.204 Oy
Millet Partisi
%0.32 1.146 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 464.643
  • Kullanılan Oy 370.428
Cumhuriyet Halk Partisi
%53.89 192.290 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%28.93 103.239 Oy
Zafer Partisi
%4.50 16.065 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.82 13.632 Oy
İyi Parti
%3.05 10.885 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.06 3.782 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.99 3.515 Oy
Saadet Partisi
%0.76 2.729 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.48 1.713 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.20|12.111
HİLAL AYIK 		%21.31 5.140 %0 0 %1.30 314 %0.48 116 %0.03 7 %26.68 6.436
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26|99.576
VEYSEL TİRYAKİ 		%37.38 78.774 %0 0 %1.50 3.170 %1.09 2.289 %0.11 224 %12.66 26.680
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.29|4.735
İZZET DEMİRCİOĞLU 		%33.03 3.612 %2.81 307 %0.50 55 %0.04 4 %20.33 2.224
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.17|7.621
AHMET BURAN 		%34.95 6.631 %0 0 %4.60 872 %0 0 %0.39 74 %19.89 3.773
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.39 8.940
%48.53|15.283
ÖZER KASAP 		%0 0 %19.30 6.079 %0.18 56 %0 0 %3.60 1.133
ÇAMLIDERE BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.19 2.561 %16.90 1.652 %0 0 %0.60 59 %0.06 6
%49.56|4.846
 %6.69 654
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.49 87.100
%65.26|366.862
HÜSEYİN CAN GÜNER 		%0 0 %1.74 9.788 %1.01 5.654 %0.08 429 %16.43 92.340
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.27|23.714
BAKİ DEMİRBAŞ 		%23.70 12.985 %0 0 %0.86 474 %0.41 222 %0.41 222 %31.35 17.182
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43 10.525
%53.79|15.539
ADEM BARIŞ AŞKIN 		%0 0 %0 0 %2.08 601 %0 0 %7.70 2.224
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.62|203.000
ERDAL BEŞİKCİOĞLU 		%32.64 117.044 %1.84 6.590 %0.68 2.456 %0 0 %8.22 29.455
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|963
HÜSAMETTİN ÜNSAL 		%39.08 862 %0 0 %0 0 %0.23 5 %0 0 %17.04 376
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.33|39.457
YAKUP ODABAŞI 		%21.71 19.324 %1.62 1.438 %0.52 459 %0.07 60 %31.75 28.261
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55 2.655
%55.70|3.647
MEHMET DOĞANAY 		%0 0 %0 0 %0.05 3 %0 0 %3.70 242
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.68 8.079
%49.52|9.599
LEVENT KOÇ 		%0 0 %0.63 123 %3.28 636 %0 0 %4.89 947
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 15.583
%49.55|17.633
SELİM ÇIRPANOĞLU 		%0 0 %1.19 425 %0.26 92 %0 0 %5.20 1.851
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.09|4.598
SATILMIŞ KARAKOÇ 		%38.54 3.538 %6.38 586 %0.08 7 %0 0 %4.90 450
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.56 197.377
%47.96|245.460
MESUT ÖZARSLAN 		%0 0 %2.25 11.512 %0.83 4.243 %0.05 281 %10.35 52.963
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.59|9.808
SÜLEYMAN ACAR 		%42.21 9.285 %0 0 %1.83 403 %0.03 6 %4.57 1.006 %6.76 1.487
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.17 136.561
%52.91|199.753
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN 		%0 0 %2.02 7.633 %1.13 4.251 %0 0 %7.78 29.361
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.59 7.546
%53.58|9.722
ERTUNÇ GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %0.03 5 %0.27 49 %4.54 823
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.91|33.715
MÜRSEL YILDIZKAYA 		%37.97 26.722 %1.92 1.353 %0 0 %0.24 168 %11.96 8.416
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|47.429
ERTUĞRUL ÇETİN 		%22.08 19.409 %0 0 %1.17 1.026 %0.34 299 %0 0 %22.45 19.731
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.32 5.498
%60.27|11.700
MUSTAFA KOÇAK 		%0 0 %1.03 200 %0.86 167 %0.32 62 %9.20 1.785
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.87|132.867
MURAT ERCAN 		%30.58 92.620 %0 0 %12.02 36.398 %1.18 3.568 %0.04 132 %12.30 37.260
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.01 126.681
%59.14|241.590
FETHİ YAŞAR 		%0 0 %1.71 6.995 %0 0 %0.08 329 %8.06 32.929
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.23|11.542
 %23.66 5.661 %0 0 %1.83 439 %0 0 %0 0 %26.27 6.287
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.00|94.532
 %37.75 79.298 %0 0 %1.70 3.574 %1.18 2.487 %0 0 %14.37 30.195
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.00|4.551
 %32.56 3.528 %4.40 477 %0 0 %0 0 %21.03 2.279
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.61|7.507
 %35.20 6.671 %0 0 %5.65 1.070 %0 0 %0 0 %19.54 3.702
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.79 9.692
%47.07|14.816
 %0 0 %15.88 4.999 %0 0 %0 0 %6.26 1.969
ÇAMLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.46|4.391
 %30.50 2.946 %0 0 %1.13 109 %0 0 %9.31 899 %13.59 1.313
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.36 86.404
%67.34|378.783
 %0 0 %2.04 11.484 %1.25 7.044 %0 0 %14.00 78.772
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94|24.528
 %25.62 13.985 %0 0 %1.15 626 %0 0 %0 0 %28.29 15.439
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 10.161
%47.77|13.739
 %0 0 %0 0 %2.32 666 %2.77 796 %11.81 3.396
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.89|192.290
 %28.93 103.239 %3.05 10.885 %0.99 3.515 %0 0 %13.14 46.875
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|952
 %40.04 893 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %17.26 385
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.18|38.957
 %22.89 20.185 %2.51 2.211 %0 0 %0 0 %30.42 26.829
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.81 2.735
%53.48|3.498
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.71 308
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.49 7.427
%44.66|8.618
 %0 0 %0.81 157 %4.60 887 %0 0 %11.44 2.208
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.59 15.485
%46.65|16.571
 %0 0 %2.83 1.004 %0 0 %0 0 %6.94 2.464
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.18|4.491
 %37.94 3.465 %6.87 627 %0 0 %0 0 %6.01 549
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.96 193.971
%45.49|232.453
 %0 0 %2.37 12.108 %0.99 5.052 %0.54 2.747 %12.66 64.706
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.08|10.103
 %39.03 8.559 %0 0 %2.43 532 %0 0 %0 0 %12.46 2.733
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.80 131.222
%51.46|194.045
 %0 0 %2.11 7.972 %1.27 4.802 %0.26 974 %10.09 38.041
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.75 7.382
%51.32|9.297
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.93 1.437
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%48.63|34.149
 %35.31 24.796 %2.37 1.663 %0 0 %0.19 133 %13.51 9.486
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.33|44.753
 %24.13 21.038 %0 0 %1.69 1.470 %0 0 %0 0 %22.86 19.929
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.92 5.766
%57.72|11.123
 %0 0 %1.48 286 %0 0 %0 0 %10.88 2.097
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.27|130.082
 %33.06 99.381 %0 0 %7.89 23.728 %1.36 4.077 %0 0 %14.43 43.385
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.41 123.919
%55.05|224.351
 %0 0 %2.34 9.543 %0.87 3.559 %0 0 %11.33 46.168
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ENVER DEMİREL 164.842 %49.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CELAL ÇELİK 152.057 %45.72
Saadet Partisi
SAADET 		HAKAN POLAT 6.116 %1.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ORHAN BOZKURT 5.451 %1.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECATİ ŞEYHOĞLU 1.094 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		GÜLSER BEKTAŞ 1.077 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SALİH TÜRKYILMAZ 818 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ENVER DEMİREL 114.366 %39.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RIZA GEZER 106.730 %37.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEMET YULA 57.438 %19.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET NAZLI 3.209 %1.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		DERYA ÖRS 2.652 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		SABRİ BAYRAKTAR 1.336 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		YASEMİN ÖZDEMİR 452 %0.16
Demokrat Parti
DP 		SUAT YARALI 402 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		HATİCE DİKEN 275 %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERHAN AYDIN 242 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		NAMIK KAYA 151 %0.05
Millet Partisi
Millet 		ZEKAİ SOYSAL 148 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 111 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		HASAN TANDOĞAN 50 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		156.556 %47.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		152.514 %46.02
Saadet Partisi
SAADET 		7.386 %2.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.943 %2.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.145 %0.95
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.109 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		1.102 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.042 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		813 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		109.157 %38.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		94.583 %32.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		68.894 %24.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.282 %2.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.084 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		1.886 %0.66
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		818 %0.29
Demokrat Parti
DP 		579 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		346 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		297 %0.10
Demokratik Sol Parti
DSP 		252 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		244 %0.09
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		243 %0.08
Millet Partisi
Millet 		161 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		154 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.216 %33.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.291 %32.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.750 %27.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.897 %2.80
Saadet Partisi
SAADET 		2.261 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.834 %1.05
Anavatan Partisi
ANAP 		544 %0.31
Demokrat Parti
DP 		489 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		328 %0.19
Millet Partisi
Millet 		153 %0.09
Kaynak: Anadolu Ajansı