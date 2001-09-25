|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AKKUŞ
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZANA DEMİR
|0
|%0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MERVE NUR URUN
|0
|%0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|RABİA GÜL KEPEKÇİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN BOZDOĞAN
|0
|%0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR SAİT ÖZALPAYDIN
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATIMA GÜLŞAH HANÇER
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ESRA GARAÇOĞLU
|0
|%0
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