BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AKKUŞ 0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
ZANA DEMİR 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MERVE NUR URUN 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
RABİA GÜL KEPEKÇİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN BOZDOĞAN 0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR SAİT ÖZALPAYDIN 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
FATIMA GÜLŞAH HANÇER 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
ESRA GARAÇOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay