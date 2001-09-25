|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ MERCAN
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM GÜZEL
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK ÜNAL SİLİER
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM TUNCER
|0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KULOĞLU
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YILMAZ
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT BELOVACIKLI
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET YAŞAR
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN SARIBIYIK
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KILIÇ
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KAZEL
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEVVAL KAZANCI
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN İLİK
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET BAYTAR
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL BİRİNCİ
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI BEKTAŞ
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK KARATAŞOĞLU
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİHA TAD
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KULOĞLU
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİD İLGÜN
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİFE GÖKSEL
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER ADEMİ
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KÜBRA GÜLER
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HAYDAR İLİK
|0
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