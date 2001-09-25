BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ MERCAN 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM GÜZEL 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
FAİK ÜNAL SİLİER 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM TUNCER 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KULOĞLU 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YILMAZ 0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT BELOVACIKLI 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET YAŞAR 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN SARIBIYIK 0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KILIÇ 0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL KAZEL 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEVVAL KAZANCI 0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN İLİK 0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET BAYTAR 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL BİRİNCİ 0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAKKI BEKTAŞ 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK KARATAŞOĞLU 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİHA TAD 0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KULOĞLU 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİD İLGÜN 0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ARİFE GÖKSEL 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER ADEMİ 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA KÜBRA GÜLER 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HAYDAR İLİK 0 %0 Detay