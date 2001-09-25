|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN KUZUOĞLU
|0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALAH SERTAÇ TUNCER
|0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE DEMİR
|0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM YAVAŞ
|0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLHAN HASPULAT
|0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SAFA TERZİ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM ÖZCAN
|0
|%0
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATIMA ZEHRA KARATAŞOĞLU
|0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK EVSEN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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