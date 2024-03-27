BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL METİN 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN CEYLAN 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOPARICI 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİPAŞA
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF DOĞAROĞLU 0 %0 Detay
KAŞ
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET UYLAŞ 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DUMAN 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA GEROĞLU 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TANRIKULU 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER APUTKAN 0 %0 Detay