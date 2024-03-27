|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN SUBAY
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET SAĞLAM
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BERK CİN
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURSEL FIRTINA
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN ONGUN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF AS
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT DEVECİOĞLU
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN DÖNMEZ
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA UÇAN
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KARAHAN
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AKYOL
|0
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