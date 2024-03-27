BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM TULUKCU 0 %0 Detay
AKŞEHİR
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SÜLEYMAN MUTLU 0 %0 Detay
ALTINEKİN
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YUSUF SADE 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
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BOZKIR
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NAZİF KARABULUT 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
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ÇELTİK
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ÇUMRA
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FATİH ÖKSÜZ 0 %0 Detay
DERBENT
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DEREBUCAK
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DOĞANHİSAR
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EMİRGAZİ
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EREĞLİ
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GÜNEYSINIR
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ABDULLAH KAYA 0 %0 Detay
HADİM
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NECİP TAHA BAL 0 %0 Detay
HALKAPINAR
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MEHMET VARDAR 0 %0 Detay
HÜYÜK
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OSMAN YILMAZ 0 %0 Detay
ILGIN
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İLYAS KILINÇ 0 %0 Detay
KADINHANI
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KARAPINAR
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ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN 0 %0 Detay
KARATAY
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İBRAHİM MENEKŞE 0 %0 Detay
KULU
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MERAM
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KEVSER TOPAL 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
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SELÇUKLU
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HAKAN ER 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
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TAŞKENT
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HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
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YALIHÜYÜK
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YUNAK
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ABDULLAH EMRE DEMİRHAN 0 %0 Detay