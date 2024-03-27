CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİ AYDIN AKKAN 0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
BURHA BİLGİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRİ AĞAÇ 0 %0 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
KAYHAN KILIÇ 0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP SOYDAŞ 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE BAHADIR 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay