CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
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AKŞEHİR
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AHMET NURİ KÖKSAL 0 %0 Detay
ALTINEKİN
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MEHMET MUTLU 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
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RIDVAN ŞENYURT 0 %0 Detay
BOZKIR
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CİHANBEYLİ
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FIRAT KIZILKAYA 0 %0 Detay
ÇELTİK
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ÇUMRA
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DERBENT
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HÜSEYİN KARAÇAM 0 %0 Detay
DEREBUCAK
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DOĞANHİSAR
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EMİRGAZİ
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ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR 0 %0 Detay
EREĞLİ
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ÜMİT AKPINAR 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
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HADİM
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MÜRSEL AYRANCI 0 %0 Detay
HALKAPINAR
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HÜYÜK
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ILGIN
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MERVE BEKTAŞ 0 %0 Detay
KADINHANI
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KARAPINAR
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GÖNÜL KARABACAK 0 %0 Detay
KARATAY
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ 0 %0 Detay
KULU
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ÖZLEM DEMİR 0 %0 Detay
MERAM
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BAHAR ALTAY ÇAÇIK 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
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SELÇUKLU
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AHMET ZİYA GÜNEŞ 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
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HASAN USTAOĞLU 0 %0 Detay
TAŞKENT
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TUZLUKÇU
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NURETTİN AKBUĞA 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
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YUNAK
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ŞEVKET TUROĞLU 0 %0 Detay