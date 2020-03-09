DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GEÇER 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK YILDIRIM 0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT CANCA 0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN YEŞİLKAŞ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ İHSAN KARATAŞ 0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE ÖZDİNÇ 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MULLA SARI 0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
SONER DURMAZ 0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR DEMİÇ 0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MELİH AKSAKAL 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKSOY 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR KARTAL 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KIYMET 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ 0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMA YEŞİLER 0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT ALİ NADAROĞLU 0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
SEDA İBRAHİMOĞLU 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL BESTİL 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU 0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİ BİLİCİ 0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN CEYLAN TEZCAN 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHPEYKER FERYAL KARÇA 0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SUMAK 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GEÇER 0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK BESTİL 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARAASLAN 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAYLA 0 %0 Detay