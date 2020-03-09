|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GEÇER
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT CANCA
|0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ÖZDİNÇ
|0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MULLA SARI
|0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER DURMAZ
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR DEMİÇ
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MELİH AKSAKAL
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKSOY
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KARTAL
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KIYMET
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA YEŞİLER
|0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BESTİL
|0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ BİLİCİ
|0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SUMAK
|0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GEÇER
|0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK BESTİL
|0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARAASLAN
|0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAYLA
|0
|%0
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