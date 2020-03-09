DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BİLLORER 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL BAYKAN 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
SANİYE KULAÇ 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
NAZIM ÇELİK 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SERKAN ÖZÇELİK 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÇİÇEK 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN TATLI 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN USTAOĞLU 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAZIR 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay