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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DALAMAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DALAMAN Toplam Seçmen 37.185
  • Açılan Sandık 119
  • Kullanılan Oy 30.413
  • Geçerli Oy 29.285
  • Geçersiz Oy 1.128
  • Katılım Oranı %81.79
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SEZER DURMUŞ cumhuriyet-halk-partisi
SEZER
DURMUŞ
%57.49 16.836 Oy
MUHAMMET KARAKUŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUHAMMET
KARAKUŞ
%27.39 8.020 Oy
BAHADIR BAKIRCI zafer-partisi
BAHADIR
BAKIRCI
%5.96 1.746 Oy
AYHAN GÜNAY iyi-parti
AYHAN
GÜNAY
%5.40 1.580 Oy
FİLİZ KUBİLAY yeniden-refah-partisi
FİLİZ
KUBİLAY
%1.76 515 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.73 213 Oy
BAĞIMSIZ
%0.29 85 Oy
Saadet Partisi
%0.27 78 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 66 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.20 58 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 37.185
  • Kullanılan Oy 30.416
Cumhuriyet Halk Partisi
%56.15 16.470 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%27.59 8.093 Oy
Zafer Partisi
%5.89 1.727 Oy
İyi Parti
%5.77 1.692 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.96 576 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.79 231 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.33 98 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.33 96 Oy
Saadet Partisi
%0.30 88 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 35.418
%57.12|62.346
TAMER MANDALİNCİ 		%0 0 %1.56 1.702 %4.26 4.655 %0.67 728 %3.95 4.309
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.39 8.020
%57.49|16.836
SEZER DURMUŞ 		%0 0 %5.40 1.580 %0.73 213 %0.29 85 %8.71 2.551
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.62|7.325
AYTAÇ KURT 		%38.72 6.218 %0.92 147 %2.37 380 %9.17 1.473 %3.20 514
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.43|45.589
ALİM KARACA 		%26.71 26.806 %24.05 24.131 %0.41 412 %0.19 195 %3.21 3.219
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.23|4.292
MEHMET DEMİR 		%38.71 2.903 %0 0 %1.68 126 %0.15 11 %0 0 %2.23 167
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53 8.727
%60.10|15.643
ALİ ERDOĞAN 		%0 0 %3.74 974 %0.35 91 %0.07 18 %2.21 574
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.12 22.430
%44.75|24.415
ACAR ÜNLÜ 		%0 0 %9.86 5.381 %1.53 835 %0.10 55 %2.63 1.437
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 23.355
%53.32|37.864
GONCA KÖKSAL 		%0 0 %7.92 5.622 %0.74 527 %0 0 %5.13 3.645
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 32.653
%50.16|46.349
FEVZİ TOPUZ 		%0 0 %6.63 6.124 %2.55 2.361 %0.38 350 %4.95 4.574
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.98|16.175
EVREN TEZCAN 		%35.36 12.174 %12.52 4.311 %1.40 481 %0.21 73 %3.53 1.217
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.36|25.848
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 		%22.99 9.684 %0 0 %8.19 3.451 %0.33 137 %0 0 %7.13 3.004
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.92 6.440
%57.62|10.625
MEHMET CANER 		%0 0 %2.28 420 %0.68 126 %1.78 329 %2.71 500
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 12.386
%51.77|16.362
MESUT GÜNAY 		%0 0 %6.31 1.994 %0.26 81 %0 0 %2.48 784
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.58 29.879
%56.86|61.602
 %0 0 %2.42 2.618 %5.67 6.146 %0.24 263 %7.22 7.826
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.59 8.093
%56.15|16.470
 %0 0 %5.77 1.692 %0.79 231 %0 0 %9.71 2.848
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.04|8.001
 %33.57 5.367 %1.47 235 %4.10 656 %0 0 %10.81 1.729
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.51|45.429
 %26.79 26.739 %19.40 19.364 %0.52 517 %0 0 %7.78 7.765
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.00|4.020
 %40.81 3.038 %0 0 %2.20 164 %0.12 9 %0 0 %2.87 214
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.84 8.799
%55.05|14.316
 %0 0 %4.55 1.183 %0.46 119 %0 0 %6.10 1.587
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60 19.390
%47.26|25.740
 %0 0 %9.27 5.046 %2.18 1.189 %0 0 %5.68 3.095
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.11 21.373
%53.42|37.917
 %0 0 %7.25 5.146 %0.84 597 %0 0 %8.38 5.952
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.47 29.981
%50.63|46.746
 %0 0 %7.33 6.764 %3.07 2.835 %0 0 %6.51 6.007
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.05|16.765
 %30.66 10.479 %13.32 4.554 %1.55 529 %0.37 127 %5.05 1.725
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.79|23.815
 %24.93 10.453 %0 0 %9.15 3.839 %0.30 126 %0 0 %8.83 3.704
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62 6.167
%56.96|10.449
 %0 0 %2.75 505 %0.80 146 %0.55 100 %5.33 978
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.33 11.435
%51.93|16.344
 %0 0 %7.40 2.328 %0.24 76 %0 0 %4.10 1.292
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHAMMET KARAKUŞ 9.658 %37.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUHAMMET ŞAŞMAZ 6.321 %24.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SEDAT KIZIL 5.307 %20.83
Demokrat Parti
DP 		BEYHAN KORKUT 3.757 %14.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RECEP BOZKURT 156 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ADİL GÖKSEL 145 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		KEMAL YURT 101 %0.40
Vatan Partisi
VATAN 		HÜSEYİN TÜRKAY 37 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SEDAT YILMAZ 4.624 %35.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖMER MUSA SİVA 3.877 %29.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BEYHAN KORKUT 3.692 %28.07
Demokrat Parti
DP 		METİN KARA 853 %6.49
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER HALİT MALATYALI 74 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BEYTULLAH AKSU 32 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.779 %38.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.845 %27.00
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.050 %19.92
Demokrat Parti
DP 		3.128 %12.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		173 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		132 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		132 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		76 %0.30
Vatan Partisi
VATAN 		41 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.540 %33.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.071 %31.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.960 %31.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		239 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		232 %1.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		179 %0.80
Saadet Partisi
SAADET 		83 %0.37
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.422 %34.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.969 %30.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.529 %27.15
Demokrat Parti
DP 		1.079 %8.30
Kaynak: Anadolu Ajansı