DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
TAYFUR DEMİRCAN 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM GÖKSU 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ÖZTÜRK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLOĞLU
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ESETÇE
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KIRCASALİH
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KÜPLÜ
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SUBAŞI
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YENİKARPUZLU
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
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