|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|REZZAN ÇELİK
|0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİRİN FİLİZ
|0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAVİT DAĞ
|0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KESER
|0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL DAĞ
|0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEDENİ KAYA
|0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLA ÇELİK
|0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN SATICI
|0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ ÖZYAŞAR
|0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAETTİN GÜVEN
|0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ YILDIZ
|0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇELİK
|0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN AKTI
|0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYFUN YÜKSEL
|0
|%0
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