|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLKÜF ELALTUNKARA
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ARSLANĞRAY
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN EDİZER
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT DİNLER
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER TURAN
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SİNCAR
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER GÜNDÜZ
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEBRAİL ÇETİN
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİB ÇETIN
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR ÇETIN
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK AKDENİZ
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA GÜLMÜŞ
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BERAAT İPEK
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH ÇELİK
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DAGAL
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FUAT GÜRKANLAR
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KISA
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DEMİRTAŞ
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TURHAN SERT
|0
|%0
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