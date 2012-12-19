HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET RIZA ÖZCAN 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZELÇİ 0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ÖZARAS 0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT ÖDEMİŞ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ YILMAZ 0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TUNÇ 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN ÖZARAS 0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇOLAK 0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT YILMAZ 0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KORHAN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH ÖDEMİŞ 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAYA 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEMİREL 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP AKBAY 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
HANZEL ZEREY 0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM CANDAN 0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ARTAĞAN 0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN CİHAN 0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH ÖZCAN 0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
ERŞAN ERMAN 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YAYCI 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN DAL 0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN SEVMİŞ 0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT YÜZKAN 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH CİHAN 0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YILMAZ 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN KILIÇ 0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN SAYAN 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ŞİMŞEK 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL TUNÇ 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ÖZELÇİ 0 %0 Detay