|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|0
|%0
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|0
|%0
|Detay
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÖZARAS
|0
|%0
|Detay
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT ÖDEMİŞ
|0
|%0
|Detay
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ÖZARAS
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇOLAK
|0
|%0
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KORHAN
|0
|%0
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ÖDEMİŞ
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAYA
|0
|%0
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİREL
|0
|%0
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP AKBAY
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HANZEL ZEREY
|0
|%0
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM CANDAN
|0
|%0
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ARTAĞAN
|0
|%0
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN CİHAN
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH ÖZCAN
|0
|%0
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERŞAN ERMAN
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YAYCI
|0
|%0
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN DAL
|0
|%0
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN SEVMİŞ
|0
|%0
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT YÜZKAN
|0
|%0
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH CİHAN
|0
|%0
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN SAYAN
|0
|%0
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|0
|%0
|Detay