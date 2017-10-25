|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN CANLI
|0
|%0
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ GÖZEGİR
|0
|%0
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MECİT KARASU
|0
|%0
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|EJDER COŞKUN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN AYDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ ALKAN
|0
|%0
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MELÜL AYDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT DURU
|0
|%0
|Detay