|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT KARAOĞLAN
|0
|%0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ SAĞLAM
|0
|%0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAETTİN SÜER
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT GÜRBÜZ
|0
|%0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL AYIK
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|NUMAN CENGİZ
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TOPAL
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|KORHAN MERKİ
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ ÖZER
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ KANDEMİR
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ŞİMŞİR
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA GÜLÜMSER BİROL
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ ULUSOY
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BABUCCU
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KIRMIZI
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEVSER OFLUOĞLU
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZLÜK
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA ERSARI
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KOCA
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ YILDIRIM
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİN ÇAĞLAYAN
|0
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