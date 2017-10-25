İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EGE BİTİKLİ SAKİN 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER SACİT SAKARYA 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH NACİ ÜNSAL 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER SARIKEÇE 0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ GENEL 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN GÜZELERGENE 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDİ SEDEFÇİ 0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BALCI 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
EDİZ MARTİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ATILGAN 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay